香港「壹傳媒」決定，將旗下的「壹週刊」以及其他雜誌，賣給由「都市日報」老闆「黃浩」牽頭的財團「W兄弟投資公司」。預計九月底完成交易。香港明報報導，他們取得壹傳媒行政總裁「張嘉聲」與香港壹週刊員工開會的錄音，張嘉聲表示，壹傳媒並不是因為錢，才把雜誌賣給黃浩；而是因為受到政治打壓，沒人敢下廣告給壹週刊，因此才不得已賣出。張嘉聲說，相信未來新的壹週刊，如果與黎智英無關的話，經營狀況應該會慢慢穩定下來。



此，有員工擔心，壹週刊易主之後，新老闆會干涉編輯走向。張嘉聲說，他無法保證黃浩日後將會如何管理壹週刊，不過相信「市場會告訴他」。



