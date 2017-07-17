壹週刊確定易手黃浩 張嘉聲稱沒人敢下廣告不得不賣中廣新聞網 (2017-07-17 16:40)
香港「壹傳媒」決定，將旗下的「壹週刊」以及其他雜誌，賣給由「都市日報」老闆「黃浩」牽頭的財團「W兄弟投資公司」。預計九月底完成交易。香港明報報導，他們取得壹傳媒行政總裁「張嘉聲」與香港壹週刊員工開會的錄音，張嘉聲表示，壹傳媒並不是因為錢，才把雜誌賣給黃浩；而是因為受到政治打壓，沒人敢下廣告給壹週刊，因此才不得已賣出。張嘉聲說，相信未來新的壹週刊，如果與黎智英無關的話，經營狀況應該會慢慢穩定下來。
此，有員工擔心，壹週刊易主之後，新老闆會干涉編輯走向。張嘉聲說，他無法保證黃浩日後將會如何管理壹週刊，不過相信「市場會告訴他」。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
INTEX 單人加大 充氣床墊．充氣床墊 床包．自動 充氣床墊．INTEX 單人野營充氣床墊．INTEX 雙人特大 充氣床墊．INTEX 充氣床墊．充氣 床墊．intex 充氣床墊 單人加大．單人加大植絨充氣床墊．INTEX 充氣床墊 雙人加大．單人 充氣床墊．充氣床墊 雙人．intex 充氣床墊 雙人．INTEX 單人植絨充氣床墊．植絨充氣床墊．單人植絨充氣床墊．Outdoorbase 充氣床墊．雙人 加大 充氣床墊．單人野營充氣床墊．INTEX 單人 植絨充氣床墊．自動充氣床墊．INTEX 舒適型 充氣床墊．電動 充氣床墊．獨立筒 充氣床墊．露營達人 充氣床墊 xl．INTEX 單人充氣床墊．歡樂時光充氣床墊．露營達人充氣床墊．充氣床墊 歡樂時光．雙人 植絨充氣床墊
活化大腦改善失智 3飲食原則記得遵守【優活健康資訊網】
世大運選拔黑箱？標準過高惹議【中廣新聞網】
自我檢測口腔 3大症狀恐是癌症前兆【健康醫療網】
眼科醫生震驚 女子眼裡有27片隱形眼鏡【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》