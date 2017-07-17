長照管理所 南投盼中央明確規範中廣新聞網 (2017-07-17 16:40)
南投縣副縣長陳正昇今天在縣務會議中表示，為提早因應長期照顧2.0計畫，縣府擬先設置「南投縣長期照顧服務管理所」，但考量業務職系、專業人員配置、經費及未來執行順遂等因素，影響範圍及層面廣泛，希望與中央研討，由中央統一訂定組織設置規範，提供地方政府遵行依據，避免形成雙頭馬車影響政策執行。
陳副縣長說，長照計畫要由專業人員執行，在職務設置方面，應整合衛政及社政業 務，配置專責人員執行。
社會及勞動處長林俊梧表示，長期照顧管理所人員如果由慢性病防治所人員移撥e，除職務名稱不恰當外，未來運作上也會面臨困難，希望能審慎考慮及規劃，再確定組織相關設置規定。（圖：Google map）
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