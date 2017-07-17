印度總統選舉投票 贏家篤定賤民出身中央社 (2017-07-17 16:36)
（中央社新德里17日綜合外電報導）印度國會議員和省議員今天投票選出下任總統，新總統篤定來自種姓制度最底層的達利特（Dalit，被視為賤民）階級。這場選舉被視為鞏固總理莫迪的政權。
根據法新社，全國約4900名議員票選名義上的國家元首，總理莫迪（Narendra Modi）形容這是「歷史性」總統選舉。
莫迪所屬的右翼印度人民黨（BJP）提名的候選人，是出身賤民階層的柯文德（Ram Nath Kovind），71歲的他曾任律師。
他的主要對手是國大黨（Congress Party）為首的反對派候選人梅伊拉．庫瑪（Meira Kumar），她也屬於賤民階層。
投票結果將於20日公布，不過幾乎確定是柯文德勝選，因為印度人民黨表示，已掌握自家候選人過關所需的選舉人團成員票數。
聯邦國會兩院和省議會成員都能參與這次投票。
莫迪於投票前夕在推特（Twitter）上寫道：「這次總統選舉具歷史性。或許是第一次沒有任何一個政黨對敵對候選人做出無禮或無理的評論。」「每個政黨都將這場選舉的尊嚴放在心上。」
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）網站報導，柯文德確定當選的話，將成為繼納瑞雅南（KR Narayanan）之後，印度史上第2位出身賤民的總統。（譯者：中央社盧映孜）1060717
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