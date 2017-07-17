農委會規劃「生態廊道」 架起綠網保育動植物中廣新聞網 (2017-07-17 16:40)
隨著都市開發地區逐步向外擴大，生態也面臨一定程度的衝擊，過去生態與保育工作的執行集中在中高海拔，如今淺山與海岸的生物棲地維護也須關注。農委會林務局已在規劃，將中央山脈週邊的淺山與海岸林地、濕地，還有主要河川周邊、橫向高速公路兩側等，串連起來建置「生態廊道」。如此一來，區域內的野生動物可以自由移動遷徒，台灣生物多樣化的特色才能獲得妥善保護。（張佳琪報導）
台灣生物多樣性豐富，除了中高海拔山區，淺山與海岸線也有許多珍稀動植物，例如石虎、麝香貓及一些植物，都出現在淺山。而都市開發擴大後，淺山棲地也受到影響，因此，農委會林務局針對淺山，擬定了保育策略。考量這個區域有許多私有農地與林地，所以不能用劃設保護區的方式，於是有了建置「生態廊道」的構想。
林務局局長林華慶表示，正在規劃的「生態廊道」系統，一併把海岸林地、濕地、主要河川周邊、橫向高速公路兩側、東部省道等等，納入規劃，目的是維護棲地的植物，也讓動物可以藉由廊道自由移動。林華慶說：「或者在橫向的高速公路兩側，也能有這種生態化的綠帶建置，在海岸與中央山脈間有實質的讓生物可遷徒的廊道」。
「生態廊道」涵蓋區域內的農業與漁業活動，則會透過官方的輔導讓它們轉型為友善環境的經營方式，才能與週邊的綠帶串接。這個計畫最快可望由明年開始推展，屆時農委會所屬相關單位以及交通部等部會也會加入行列一起合作。
（照片：張佳琪攝影）
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