腸病毒流行3周 5關鍵時刻記得勤洗手優活健康資訊網 (2017-07-17 16:15)
（優活健康網記者徐平／綜合報導）腸病毒疫情持續升溫，臺北市已連續3週突破臺北市流行閾值960人次，並於本月13日進入流行警訊期。教托育機構如發現疑似手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒感染的學童，應於發現時起48小時內完成通報，未依規定通報，將處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。
5關鍵時刻記得搓洗手20秒
疾管署表示，腸病毒目前無抗病毒藥物，勤洗手為預防腸病毒最有效的方法，於5關鍵時刻「擤鼻涕後、吃飯前、看病後、接觸幼兒前、如廁後」之前勤洗手才能有效預防。洗手時應使用洗手乳或肥皂搓洗20秒，沖洗乾淨後使用衛生紙或個人擦手巾擦乾，勿與人共用毛巾。
臺北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長表示，公告流行警訊期間，幼兒園、托嬰中心、補習班及兒童課後照顧服務中心等，只要同一班級於7日內有2名以上(含2名)幼童經醫師診斷為手足口、疱疹性咽峽炎或腸病毒感染時，該班級應採停課措施。
嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐為前兆
若班上停課，同時要記得徹底加強清潔，最好以稀釋漂白水消毒課桌椅、玩具、書本、遊樂設施、娃娃車、保健室、尿布檯及廁所等幼童接觸的環境。
臺北市衛生局提醒家長，若發現幼童疑似手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒感染的幼童，掌握黃金治療時間為上策。若孩童有重症前兆如嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快，應避免出入公共場所，家長同時應留意孩童狀況並儘速至腸病毒重症責任醫院或大醫院就醫。
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