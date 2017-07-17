日職下半季今天正式展開，讀賣巨人隊首戰將對決中日龍隊，台灣好手陽岱鋼先發第六棒、鎮守中外野，目前打擊率2成86，他要幫巨人力拚進季後賽門票。

陽岱鋼本季出賽26場，打擊率2成86，共有91打數、26支安打，2轟，8打點。

巨人隊打線如下：

一棒長野久義、二棒Casey McGehee、三棒坂本勇人、四棒阿部慎之助、五棒村田修一、六棒陽岱鋼、七棒中井大介、八棒小林誠司、九棒先發投手Miles Mikolas。