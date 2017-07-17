上市不到一年爆發卡頓災難 Sony XZ苦主抱怨連連NOWnews今日新聞 (2017-07-17 16:34)
台灣Sony Mobile於7月10日開啟手機健檢活動，Facebook粉絲團也放上宣傳訊息，但2016年下半年旗艦手機Xperia XZ恐怕面臨危機，使用者在回應欄大抱怨，可能因系統更新導致手機非常卡頓，同時科技討論平台也有類似文章。
PTT的科技類Sony專板，在6月29日就有使用者發文詢問，自己的Xperia XZ作業系統更新到Android 7.1.1後，就變得相當卡頓，接著有眾多使用者回應遇到類似問題，甚至有手機容易發燙。
雖然Sony釋出韌體版本1.2.A.7.8，似乎有稍微改善，使用者反應系統使用暫存記憶體約從2.4GB改善至1.7GB，但卡頓事件仍然不斷傳出，科技討論網站MOBILE 01，也有許多XZ使用者反應類似問題，甚至XP可能也在卡頓名單中。
事件苦主，把矛頭指向系統占用大量暫存記憶體，XZ僅有3GB，光是系統就使用50％至80％左右，XZ在台上市當時，媒體詢問Sony Mobile總經理林志遠，為什麼XZ不像其他品牌使用4GB RAM，得到Sony系統調校較好，不需要4GB RAM回應，目前似乎格外諷刺。
Sony在2017年上半年手機，Xperia XZs才將RAM拓展至4GB，Xperia XZ Premium在RAM也是同樣規格，雖然三星S8系列也是4GB，外傳Note 8可能會將RAM提升至6GB，大陸品牌小米、OPPO、華為可能也有相同趨勢。
盛傳Sony將在8月底於德國IFA電子展，將會推出2017年下半旗艦機款，但由Xperia XZ經驗推斷，RAM可能仍在4GB，2018年是否會出現卡頓事件，恐怕很難預測；另一方面，今（17）日上午記者就已聯繫台灣Sony Mobile官方，但截至發稿時間，暫時未獲得正式回應。
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