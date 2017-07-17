▲美國印尼餐聽的特色料理。（圖／翻攝自Thrillist）

中式料理中使用起司並不常見，更別說是在餃子裡出現六種顏色的彩虹餃子。據《Thrillist》報導，在美國芝加哥一家著名的印尼連鎖餐廳——御廚拉麵（Imperial Lamian）這兩項要求可以一併滿足。

菜單上提供了白色的豬肉餃、內餡是蟹肉的橘色餃子、包著烤鴨的綠色餃子、川式辣醬的紅色餃子、浸泡松露油的黑色餃子以及有著格呂耶爾起司的黃色。

CEO勞倫斯（Vincent Lawrence）說住在中西部的人喜愛起司、喜愛義大利麵、喜愛披薩，因此他們推出這道奇特的亮橘色的精緻點心——南瓜泡芙。南瓜泡芙裡面填充著胡桃南瓜、黑胡椒醬汁、烤豬肉。外圍被廚師雕刻，上頭被加了一個綠色小蓋，看起來就是個萬聖節裝飾。

▲美國印尼餐聽的特色料理。（圖／翻攝自Thrillist）

在芝加哥不難找到傳統的點心，但是這樣獨特的點心就不是那麼常見了。