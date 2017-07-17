中華職棒／中信兄弟簽新洋投泰斯力NOWnews今日新聞 (2017-07-17 16:52)
中信兄弟今天確定簽下左投Rick Teasley，他今年都在大西洋獨立聯盟Somerset Patriots效力，他身材高大，身高約有187公分高，況且是左投，相當令人期待。
Rick Teasley2013年被光芒隊選入，他在小聯盟最高層級到1A，而他在小聯盟時期主要是後援投手，並沒有任何先發紀錄，留下3勝4敗戰績。
而他也打過澳洲職棒布里斯本俠盜隊，今年他在大西洋聯盟留下7勝2敗，防禦率2.85的好成績。
不過中信兄弟已經有洋投肯恩、伍鐸、羅曼三位表現出色的好手，為合會再簽一名新洋投？主要是希望在洋將大限前可以多觀察。
中信兄弟未來也希望他不管是在今年還是未來都能夠是球隊的戰力。
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