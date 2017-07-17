印尼最大安毒走私 警方追緝再逮5台嫌中央社 (2017-07-17 16:20)
（中央社記者周永捷雅加達17日專電）台灣警方日前協助印尼破獲印尼史上最大宗安非他命走私案。印尼警方再循線在巴淡島外海逮捕接應的遊艇及船上5名台灣嫌犯，進行偵訊。
印尼警方在台灣警方協助下，13日在萬丹省安亞海灘（Anyer Beach）破獲印尼史上最大宗的安非他命走私案，查獲來自中國大陸的1公噸安非他命，並擊斃1名企圖駕車衝撞警方的台灣嫌犯，逮捕3名台灣嫌犯。
雅加達警局發言人雷登（Raden Prabowo Argo Yuwono）今天表示，警方繼13日破獲上述這起安非他命走私案後，接著循線追查，15日又在巴淡島（Batam）外海攔截一艘名為「旅行癖」（Wanderlust）的遊艇，並發現船上有5名行跡可疑的台灣人。
警方由日前在安亞海灘逮捕的3名台灣嫌犯指認出來船上的台灣人是同夥，於是逮捕船上5名台灣嫌犯，進行偵訊。
印尼警方表示，這艘遊艇7月13日下午從萬丹省沿岸逃逸，印尼警方與台灣刑事局合作，加上台灣海巡署及印尼緝毒署彙整情報，15日凌晨在巴淡島外海區域發現這艘遊艇的行蹤，印尼警方通報海關出動3艘緝私艇攔查，並拖回巴淡島港區查扣。1060717
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