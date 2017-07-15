瓊斯盃／舊傷復發 「新台灣人」戴維斯確定報銷NOWnews今日新聞 (2017-07-17 16:05)
中華男籃出現噩耗，「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）椎間盤突出的舊傷復發，之後的賽事將不會再上場，瓊斯盃確定提前報銷。
先前戴維斯本來就有椎間盤突出的困擾，戴維斯表示自己其實也都一直感覺很痛，但都沒有說出口，一直到16日忍受不了才選擇就醫。
戴維斯目前已經接受簡單的手術來減緩疼痛，他也接受了醫生的建議休息，因此接下來的瓊斯盃將不會再上場。
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