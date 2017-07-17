銀魂新作登PS4 這次的類型是動作遊戲！NOWnews今日新聞 (2017-07-17 16:07)
台灣萬代南夢宮娛樂今（17）日宣布，PS4動作遊戲「銀魂 PROJECT Last Game」（正式作品名稱未定）將推出繁體中文版。日本官方網站已正式公開，以及公布最新的宣傳影片。此外，7月15日起開始預購特典的投票活動，邀請玩家一同參與。
睽違四年的《銀魂》最新遊戲作品「銀魂 PROJECT Last Game」將登陸PS4平台，為《銀魂》系列首次推出的正宗動作遊戲。自7月15日起日本官方網站及Twitter已正式公開，玩家可在官方網站上得到最新情報！
此外，『你們這些混帳決定啦！「銀魂 PROJECT Last Game」預購特典投票』活動特別企劃也同時開跑！為了紀念睽違四年的再次遊戲化，本作的預購特典將由玩家公開投票決定（每人每天限投一次），投票採為期四周的生存淘汰賽，每周將由兩名登場角色一決勝負，當周獲得較高票數的角色將進入到下一周繼續選拔，最後將於官網公布人氣第一名的角色並作為「銀魂 PROJECT Last Game」的預購特典。投票活動詳情將公布於台灣萬代南夢宮娛樂官方專頁，敬請期待。
第一周參賽者－坂田金時。（圖／萬代南夢宮提供）
第一周參賽者－邦提摩尼烏姆。（圖／萬代南夢宮提供）
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