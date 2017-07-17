前鵜鶘中鋒32歲的Kendrick Perkins (帕金斯) 最後一次出賽是2015-16賽季，去年成為自由球員後乏人問津，導致他去年球季沒打到任何一場比賽。日前接受外媒訪問時，他表示自己相當渴望回到場上。

上週Perkins拜訪了拉斯維加斯的夏季聯盟，同時積極進行健身。他告訴媒體自己盼望有球隊提出邀約，讓他去參加球隊訓練營。

「我一直在減重，確定我做足有氧運動，保持良好的身體狀態。」Perkins說，「我盡我所能的在做，也覺得現在的狀態很棒，是前所未有的巔峰。我已經調整了飲食，讓我不再那麼笨重，速度上也有所改善。現在只能等看有沒有球隊願意給我機會。」

Perkins最後出賽是在2015-16賽季為鵜鶘隊效力，當時他僅出戰37場，場均也是黯淡的2.5分3.5籃板。去年進入自由市場時沒有球隊考慮網羅他，讓他當了一年的無根浮萍。然而這一年的休息也讓他知道能夠打比賽是多麼可貴的事，更重啟他對比賽的熱忱。

「我還沒準備好進入每天無所事事，坐在家裡等工作的階段。」Perkins說，「我想這樣的處境讓我更懂得謙虛，也讓我意識到不要把打比賽的機會視為理所當然。」

Perkins生涯平均每場5.4分5.8籃板1.2助攻，在NBA奉獻了13個球季，曾先後為塞爾提克、雷霆、騎士以及鵜鶘隊效力。2008年塞爾提克隊在NBA總決賽擊敗湖人隊時他擔任先發中鋒，也曾享譽一時。今年他有備而來，只希望球隊在爭搶球員大戰中能夠注意到他的努力。

