MLB／威廉斯敲滿貫砲 3A就棒打過苦主NOWnews今日新聞 (2017-07-17 16:29)
費城人菜鳥Nick Williams（威廉斯），今天敲出他大聯盟生涯第1支滿貫砲，幫助費城人以5:2擊敗釀酒人。
5局結束費城人以1分落後釀酒人，6局上費城人連續3名打者敲安打，攻佔滿壘，這時輪到Williams打擊。
Williams面對釀酒人救援投手Tyler Webb，鎖定他投出的第1顆球，轟出中外野方向的滿貫砲，這是他生涯第1支滿貫全壘打，幫助釀酒人一舉超前比分。
有趣的是，6月12日在3A時，Williams就從Webb手中敲出全壘打，當時Williams瞄準他投出的第1球掃出全壘打，Williams說：「又是第一球，又是滑球，這實在太瘋狂了，就好像在我心裡重播那幕一樣。」
此役費城人先發投手Jeremy Hellickson，投了5局，被敲4支安打，失2分都是自責分，送出6次三振，收下本季第6勝（5敗）；而釀酒人先發Matt Garza投5局被敲3支安打，失1分，無關勝敗。
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