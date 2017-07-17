暌違16年雲門戶外公演22日臺南登演大成報 (2017-07-17 15:49)
《十三聲》是雲門２藝術總監鄭宗龍發想自成長記憶的創作，並與坎城影展音樂獲獎人林強、及台灣中生代視覺、服裝、影像好手跨域合作，打造出藝評所言的「讓人進入聲影迷宮，宛若進入想像的鄉土」。舞作取材艋舺傳奇人物「十三聲」故事，將萬華街頭自然廟堂莊嚴法像，藝陣的誇張搖擺，招牌的霓虹閃爍，全化為舞台上雲門２「上鮮」（siōng tshinn）的生猛魅力，今夏絕不能缺席。
雲門戶外公演 讓您接觸藝術零距離
臺南市長賴清德表示，雲門是臺灣的寶貝，臺灣也以雲門為榮。歷經16年的等待，再次盼到雲門戶外公演蒞臨本市。雲門作品之所以讓人感動，除了舞藝精湛，也充分融合臺灣文化。《十三聲》舞作融入許多廟會文化，而臺南擁有臺灣最多元且最古老的廟宇，相信能引起市民朋友共鳴。
雲門戶外公演是3種意義的零距離：國泰及雲門長年努力不懈，全臺每年盛夏都能享受高水準的演出，接觸藝術沒有時間上的距離；演出時上萬人席地而坐，不分貧富貴賤都能近距離接觸，毫無空間上的藩籬；《十三聲》將臺灣的庶民文化轉化為當代的生猛舞姿，從民眾熟悉的日常生活出發，讓市民朋友不再畏懼現代舞蹈，接觸藝術卻沒有心靈的距離。
雙倍正能量 雙倍幸福感
國泰集團秉持「大樹成長、文化深耕」的理念，除了長期贊助雲門２深入校園及社區扎根藝術教育，同時也自1996年起連續贊助雲門戶外公演。雲門戶外公演時，民眾一方面在秩序及清潔展現高度自制力，另一方面也徜徉在星空之下盡興享受演出，兼顧了理性與感性，儼然已成長為臺灣人文風景最美麗的大樹。今年，國泰連續22年與雲門合作，將以超乎2倍的正能量，和臺灣土地上的民眾，共創超過2倍的幸福感。
伸展肢體健身心 還有機會得好禮
戶外公演前一日也將舉辦「生活律動健康日」，7月21日（星期五）晚上7時30分，同樣在臺南市立體育場的大草皮上，將由專業的雲門老師親授，讓您伸展肢體動
身心，同時還會安排最受小朋友歡迎的雲門教室「布卡蛙」，絕對適合闔家參與。7月18日之前網路預約報名，更有機會抽到除塵蟎機、空氣清淨機等科技好禮。
紐約時報曾評論雲門２的卓越應與世界分享，藝評更讚譽《十三聲》既是「土地庶民鮮明的色彩」，更是「與外來文化和現代撞擊燃出的新花火」，敬邀南臺灣的民眾共同來參與雲門２生猛新鮮的戶外盛宴，一起創造雙倍感動及回憶。
演出資訊
演出節目：2017國泰藝術節—雲門臺南戶外公演《十三聲》
演出時間：2017年7月22日 19:30（16:00開放入場）
演出地點：臺南市立體育場
注意事項：席地而坐，請自備軟墊；為防下雨，請自備雨衣。
活動網址：www.cathaypublic.com.tw/cloudgate/?id=25
生活律動活動資訊
時 間：2017年7月21日 19:00
地 點：臺南市立體育場
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