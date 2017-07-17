（中央社金邊17日綜合外電報導）聯合國教科文組織（UNESCO）最近將柬埔寨16世紀和17世紀的「叢林寺廟」三波坡雷古寺廟區（Sambor Prei Kuk）列為世界遺產後，吸引許多觀光客在週末期間慕名湧入。



「海峽時報」（The Straits Times）引述路透社報導，柬埔寨動盪卻又鼓舞人心的歷史吸引全球各地觀光客，他們經常造訪柬國另一處世界遺產景點吳哥窟（Angkor Wat）。



教科文組織8日將三波坡雷古寺廟區列入世界文化遺產名錄；三波坡雷古在柬埔寨語的意思是「茂密叢林中的寺廟」。三波坡雷古寺廟區座落在柬國首都金邊北方206公里處，寺廟群中有10座廟為八角形。



教科文組織說，三波坡雷古已被認為是真臘王國（Chenla Empire）首都伊奢那補羅（Ishanapura）的所在地，而真臘這個高棉文明興盛於6世紀末至7世紀初，比高棉帝國（Khmer Empire）歷史更悠久。



三波坡雷古寺廟區與吳哥遺址（Angkor Archaeological Park）和位於泰柬邊界的普里維希神廟（Preah Vihear）一同被列為世界遺產。



柬埔寨遊客15日湧入三波坡雷古，還有一對新人在此拍攝婚紗。



自1994年開始維護三波坡雷古寺廟區的賽諾（Sem Norm）說：「這處地點如今被列為世界遺產，我希望這將對我們人民多所助益，我非常感謝我們祖先興建這些寺廟，並為我們保存到了這個世代。」



其他人則期盼藉由觀光產業帶動當地經濟發展。



柬埔寨的觀光人數去年上升了5%，來到500萬人，今年預期吸引大約550萬人造訪這個國家。（譯者：中央社劉文瑜）1060717