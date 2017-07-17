沙國工作22年 印尼移工首度領到薪水中央社 (2017-07-17 16:15)
（中央社記者周永捷雅加達17日專電）印尼移工蘇米22年前赴沙烏地阿拉伯工作，期間沒有領到半份薪水。在印尼政府救援下，蘇米總算領到她的第一份薪水，並追回雇主過去積欠的薪資，平安回到印尼故鄉。
印尼「羅盤報」（Kompas）報導，老家在萬丹省（Banten）的蘇米（Sukmi bint Sardi Umar），在1995年前往沙烏地阿拉伯工作，當時她只有18歲。
在異鄉擔任移工22年期間，蘇米過著非人道的待遇，也沒有回到印尼家鄉過。從當年18歲的少女到近日返回故鄉，40歲的蘇米總算領到她應得的薪水，這也是她擔任移工22年來，第一次領到薪水。
萬丹省西冷縣（Serang）移工安置及保護局主管卡鐸（Gatot Hermawan）表示，蘇米過去22年在沙國工作期間，從來沒有領到薪水。
直到多年後，蘇米的家人由於一直都聯絡不上在沙國工作的她，因此通報移工安置及保護局，移工安置及保護局再聯絡印尼駐利雅德（Riyadh）大使館，才找到並營救出蘇米。
印尼政府和蘇米的沙國雇主協調後，雇主同意支付蘇米過去22年來總共5.86億印尼盾（約新台幣136萬元）的薪資。
卡鐸指出，這些賠償給蘇米的薪水也用來支付她購買返國的機票，其餘部分暫時由印尼駐利雅德大使館保管，將會匯回蘇米在印尼的銀行帳戶。
至於為何蘇米會在沙國工作22年都沒有領到薪水？印尼政府未進一步透露原因。蘇米15日一抵達雅加達國際機場時即由家人帶回家。
報導指出，一般而言，印尼移工之所以願意繼續為扣押薪水的雇主工作，是因為受到威脅、護照被扣、移工被雇主斷絕與外界及家人的聯繫。
為了改善印尼移工的處境，印尼政府自2015年起，禁止派遣新的移工赴21個中東國家工作。儘管如此，仍有許多在此之前就赴中東地區工作的印尼移工，受到不人道的對待。1060717
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