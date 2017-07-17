美媒：林子偉下放小聯盟應不會太久中央社 (2017-07-17 16:00)
（中央社波士頓16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊，今天在與宿敵紐約洋基打完系列賽後，將台灣小將林子偉下放3A；本地媒體認為，這段期間表現出色的林子偉，應不會離開大聯盟太久。
網路媒體Masslive.com報導，紅襪今天賽後選擇把內野手林子偉及右投手馬杜斯（Austin Maddox）下放紅襪3A的包塔克特隊（Pawtucket）。
不過報導認為，林子偉可能不會離開大聯盟太久，因為在19場大聯盟出賽裡，林子偉繳出打擊率2成80、攻擊指數（OPS）0.739的亮眼成績，還幫助紅襪鞏固了三壘防區，特別林子偉還是從2A直接跳升大聯盟。
「波士頓前鋒報」（Boston Herald）先前則報導，正因林子偉與馬雷羅（Deven Marrero）表現優異，使得因傷表現低潮的明星三壘手「功夫熊貓」桑多華（Pablo Sandoval）變得可有可無。
紅襪的棒球營運總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）受訪時說：「我們的觀點認為，馬雷羅與林子偉讓我們成為一支更棒的球隊。當看到我們戰績起飛時，無庸置疑與他們鎮守三壘有關，他們對球隊貢獻至鉅，尤其我認為，從防守角度來看，我們真的進步很多。」
談到林子偉時，鄧布勞斯基說：「他看起來就像個大聯盟的優秀球員，無論如何似乎都不會怯場，他看起來十分自在。他能打很多不同位置，因此我們受到本季所見他的表現所鼓舞，我能預測接下來會持續發生嗎？我不知道，但他揮棒優質，看樣子他掌握到了節奏。」1060717
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
一線 床墊．羊毛 床墊．法國 床墊．充氣床墊．冰涼床墊．加大床墊．DEREK 床墊．Combi 床墊．瑞典 床墊．LooCa 超涼感凝膠床墊．LOGOS 床墊．SUPERBA 床墊．彈簧 床墊．床墊．床墊 costco．PetGear 床墊．泡棉床墊．冬夏 床墊．4尺床墊．雙人 床墊．記憶床墊．水床墊．denise 床墊．透氣 床墊．3M 床墊 雙人．床墊 3M．席夢思 床墊．4尺 床墊．Blissful 床墊．杜邦 床墊
拒絕被破格徵召，3分鐘帶你了解丁妹與世大運間的爭議【KNOWING新聞】
12年3次!火箭要被賣保羅最受傷 他命中克老闆?【北京新浪網】
鮑爾兩雙湖人險勝進決賽 丁彥雨航2分小牛出局【北京新浪網】
無敵多麼寂寞!費德勒冠絕群雄 延續BIG4溫網統治【北京新浪網】
說好的續約呢!功勛大C不滿勇士 又是只給底薪?【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》