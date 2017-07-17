（中央社波士頓16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊，今天在與宿敵紐約洋基打完系列賽後，將台灣小將林子偉下放3A；本地媒體認為，這段期間表現出色的林子偉，應不會離開大聯盟太久。



網路媒體Masslive.com報導，紅襪今天賽後選擇把內野手林子偉及右投手馬杜斯（Austin Maddox）下放紅襪3A的包塔克特隊（Pawtucket）。



不過報導認為，林子偉可能不會離開大聯盟太久，因為在19場大聯盟出賽裡，林子偉繳出打擊率2成80、攻擊指數（OPS）0.739的亮眼成績，還幫助紅襪鞏固了三壘防區，特別林子偉還是從2A直接跳升大聯盟。



「波士頓前鋒報」（Boston Herald）先前則報導，正因林子偉與馬雷羅（Deven Marrero）表現優異，使得因傷表現低潮的明星三壘手「功夫熊貓」桑多華（Pablo Sandoval）變得可有可無。



紅襪的棒球營運總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）受訪時說：「我們的觀點認為，馬雷羅與林子偉讓我們成為一支更棒的球隊。當看到我們戰績起飛時，無庸置疑與他們鎮守三壘有關，他們對球隊貢獻至鉅，尤其我認為，從防守角度來看，我們真的進步很多。」



談到林子偉時，鄧布勞斯基說：「他看起來就像個大聯盟的優秀球員，無論如何似乎都不會怯場，他看起來十分自在。他能打很多不同位置，因此我們受到本季所見他的表現所鼓舞，我能預測接下來會持續發生嗎？我不知道，但他揮棒優質，看樣子他掌握到了節奏。」1060717