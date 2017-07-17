安倍晉三內閣支持率創新低 八月內閣改組救急中廣新聞網 (2017-07-17 16:10)
日本共同社在昨天與前天，進行的最新一次全國電話民調發現，日本安倍內閣支持率，繼續下跌九點一個百分點，來到百分之三十五點八。這是安倍內閣支持率，連續三個月下跌。而共同社也指出，這是日本首相安倍晉三，自2012年回鍋執政以來，內閣支持率最低紀錄。
這次調查也發現，安倍的不支持率，來到百分之五十三點一，上升十個百分點，也創下新高。支持與不支持率，已經逆轉。
不過，支持率低於不支持率，並不是安倍回鍋執政以後，第一次發生的狀況；先前，在二○一五年七月，自民黨在眾議院，強行通過安保相關法案時，安倍內閣的支持率也低到百分之三十七點七，不支持率升到百分之五十一點六。
目前最困擾安倍晉三的問題，就是他可能所涉及的學園獻金醜聞案，以及未來有可能的修憲案。據瞭解，安倍為了挽救內閣支持率，計畫在下個月，改組內閣。最有可能離開的，就是現任防衛大臣「稻田朋美」。
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