（中央社泰國孔敬17日綜合外電報導）從和森林的神靈溝通到調製春藥，過去隱居洞穴的泰國隱士，透過古老的法術和儀式，從事超自然的活動。



但隨著科技的進步，泰國信奉神秘主義的隱士也跟上時代，不但配備智慧型手機，還有專屬臉書網頁和商業頭腦，新一代隱士善用科技在亞洲耕耘追隨者。



泰國隱士托恩（Toon）看著智慧型手機上的占星圖，以不祥的語氣告訴法新社的記者：「哇...你這個月底前可能會有災厄。」他蓬鬆的灰色鬍鬚尾端在螢幕上動來動去。托恩說，他可以舉行消災解厄儀式。



在金光閃閃的佛教雕像、巫毒娃娃和其他靈性小飾品的圍繞下，57歲的托恩以神聖的粉末和油膏進行「求好運」儀式。現場還有幾名隱士，聚集在這座位於泰國東北寬敞大宅的柚木裝潢房間裡。



數以百計海外信徒也專注他口中的每個字，1個台灣客戶透過臉書直播和翻譯，讓國內觀眾觀看這項儀式。



台灣女子劉安（Ann Liu，音譯）在托恩幫他先生在脖子上掛上護身物時說：「他的客戶和弟子想要看。他們思念他。」劉安的先生是托恩的常客。劉安說：「他在那邊（台灣）有超過200名弟子。」



曾任職銀行的托恩，是從泰國地下靈性世界興起的越來越多新世紀隱士的翹楚。泰國的地下靈性世界充斥著巫師、法師和占星師。



儘管泰國的主要宗教信仰是佛教，但民間仍不乏泛靈論和鬼神信仰。托恩16年前換上白袍，改行從事靈性方面的工作，蓄起鬍子，手臂刺青。



托恩利用社群媒體臉書和通訊軟體Line打廣告，客戶遍及海外，尤其是華人，其中不乏求生意興隆和挽救人際關係。托恩目前在香港、台灣、中國大陸、馬來西亞和新加坡都有信徒。



泰國傳統隱士過著苦行僧般的生活，獨自在叢林中度日，冥想靜修。托恩則是在他的豪宅外告訴法新社記者：「現代隱士必須住在城裡，因為他們可以更容易幫助他人。」他說：「我還有妻子，我擔心她在森林裡不習慣。」1060717