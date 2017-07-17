韓促北韓重啟板門店管道和西海軍事熱線中廣新聞網 (2017-07-17 15:40)
為緩和兩韓緊張局勢及協商解決問題，南韓政府今天在媒體聲明中，敦促北韓儘快重啟板門店兩韓聯絡管道和西海軍事熱線。
南韓統一部長趙明均，還於今天召開記者會，呼籲北韓積極回應韓方舉行「兩韓軍事會談」和「紅十字會談」的提議。趙明均指出，韓方提議舉行兩場會談是南韓總統文在寅，「柏林構想」的跟進措施，是緩解朝鮮半島緊張局勢和展開兩韓合作的當務之急。南韓政府方面表示，期待北韓積極回應韓方提議，並分別透過西海地區軍事熱線和板門店韓方紅十字聯絡事務所，給予回復。
兩韓紅十字會人員，於1971年9月22日，在韓方「自由之家」和北韓「板門閣」之間開通熱線，並進行首次通話。截至去年，該熱線先後切斷6次。
兩韓間軍事熱線共有9條，包括西海地區與東海地區出入境管理熱線各3條，以及防止西海地區偶發衝突的熱線3條。其中，東海地區軍事熱線自2008年金剛山旅遊中斷後被切斷，為防止衝突的電話線路，也因老舊受損於2008年5月5日後「斷連」。剩下的西海地區為管理開城工業園區出入境事宜的軍事熱線，也隨著園區叫停被掐斷。
南韓政府於2016年2月宣佈，全面中斷開城工業園區運營，並撤離入駐南韓企業相關人員，以抗議北韓年初，接連進行核子試驗和發射遠端火箭。隨後北韓關閉板門店聯絡管道。（王長偉首爾報導）
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