長庚風波 衛福部專案調查中央廣播電台 (2017-07-17 14:40)
針對長庚醫院人事風波，衛福部今天(17日)表示，已要求長庚提出檢討報告，並預計於本周查實地查訪，若專案小組認定需追究董事會責任，就將依法處理。
長庚醫院內部管理問題引發急診醫師離職潮，醫院高層並相互放話，在媒體上指責對方。衛福部醫事司長石崇良17日表示，衛福部於7月初已要求長庚針對此次風波，必須就人事制度、任免規範、事件肇因以及檢討提出報告，預計本周報告就會送到衛福部；衛福部也會組專案小組調查，釐清事件責任。石崇良：『(原音)邀請醫療專家、法律、會計、社會人士共同總成一個專案調查小組，對這個報告的內容進行檢視，然後做實地的查訪查核。至於媒體所關注董事會責任的部分，我們就會依據這個報告以及小組查核的結果，依法來處理。』
對於有媒體報導，衛福部高層認為，財團法人醫院是公共財，醫院內控出現重大問題，必須有人對此事件負責，衛福部有權解除「不適任的董事長」職務。石崇良指出，根據醫療法45條規定，醫療財團法人的董事違反法令或章程，有損害該法人或設立機構的利益或導致不能正常營運之虞者，中央主管機關得暫停董事職權或解任，但未來將如何處置，衛福部「沒有預設立場」，專案小組會依據報告查核結果依法處理，一切都要依法行政。
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