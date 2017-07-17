整合「美食、伴手禮、旅館」 桃園三金品牌揭幕



(中央社訊息服務20170717 15:17:06)桃園市政府為使民眾能一次獲取到桃園嚴選美食、伴手禮及優質旅館資訊，整合「金牌好店」、「金牌好禮」、「金牌好棧」3個活動做整體式行銷，規劃設計三金主視覺LOGO、三金宣傳網站、三金聯合行銷活動及預計在11月辦理的三金聯合頒獎典禮，打造屬於桃園的三金品牌。



7月17日在中壢古華花園飯店舉行的2017桃園金牌好店初審結果暨三金主視覺發表會，由40家入圍店家呈現嚴選美食佳餚，同時桃園市政府也公布桃園三金(金牌好店、金牌好禮、金牌好棧)主視覺及後續活動時程，桃園市長鄭文燦表示，桃園市府自2008年以來陸續選拔代表桃園特色的餐廳、伴手禮及優質旅宿業，讓民眾來到桃園即能品嘗到桃園特色美食、購買到桃園特色伴手禮，住宿的話也能挑選到具有巧思優質的旅館，為了使民眾能一次獲取到最新最完整的資訊，今年度市府首次以「桃園嚴選」的理念推出桃園三金招牌，整合「金牌好店」、「金牌好禮」、「金牌好棧」3個活動做整體式行銷，規劃設計三金主視覺LOGO、三金宣傳網站、三金聯合行銷活動，未來民眾只需識別代表桃園嚴選的三金招牌，即可挑選出桃園的嚴選美食、伴手禮及優質旅館，歡迎各位朋友們來桃園吃好、住好、帶著桃園伴手禮滿載而歸。



這次的桃園三金主視覺跳脫以往政府部門LOGO設計制式的形象，以具強烈商業設計感的方式，運用「good」加上「gold」的英文進行重整，構成「gooold Taoyuan」的LOGO標誌。不僅符合「金牌」與「好」的意義，強化桃園三金意象，中間三個圈也正好代表桃園金牌好店、金牌好禮及金牌好棧。整體設計以豐富色彩、多元幾何為主，充滿著時尚、年輕與活力，象徵充滿動能的桃園三金活動。



鄭市長表示，桃園具有豐富的文化背景，餐飲業者將各自文化融入菜色中，展現出閩粵、客家、原住民、異國等多元創新的在地美食佳餚，今年度參賽的特色菜式豐富，包括「珠江宴會館」的張家珠江雞、「弘廚手作料理店」的四季紅糟鰻、「打鹿岸原住民人文主題餐廳」的海陸串燒拼盤、「Bom Kitchen」的波隆那手打肉丸子義大利麵、「滇饌異域雲南大餐館」的雲南乾醃菜湯等，務必將具桃園多元文化特色的佳餚呈現給各位朋友們。



桃園金牌好店第二階段評選的網路票選活動，將由入選店家製作「名廚亮灶」影片供民眾至「桃園金牌好店」官網投票，最終將決選出30家桃園金牌好店，請各位朋友們以行動支持桃園特色美食，並上活動官網投下你最喜歡的店家，就有機會將法國頂級鍋具帶回家。(相關活動資訊請上網搜尋「2017桃園金牌好店」，活動網址：http://www.tgmr.989.com.tw/)



訊息來源：桃園市政府經濟發展局



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