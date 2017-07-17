亞洲大學社工系16位國際青年志工到印度南部清奈印度斯坦文理學院Vishranthi老人村等社福機構服務學習



(中央社訊息服務20170717 14:42:00)亞洲大學社工系16位國際青年志工在社工系廖淑娟老師、經管系王郁玫老師帶領下，6月26日至7月7日到印度南部清奈印度斯坦文理學院交流，並到當地Vishranthi老人村等社會福利機構服務學習，熟悉印度文化、社工實務，並與印度斯坦文理學院進行學術交流。



亞大與印度斯坦文理學院(Hindustan College of Arts & Science, HCAS)於去年11月簽訂MOU後，即由該校人文社會學院院長暨社工系主任Dr. Sakthi Prabha積極安排兩校師生的互訪與合作。負責安排本次活動的Dr. Sakthi Prabha表示，去年到亞大參加國際研討會，看到亞大辦學的卓越績效，非常盼望該校能與亞大進行各項交流活動，互相學習。



帶隊老師圖書館廖淑娟館長表示，印度斯坦文理學院重視辦學，很照顧學生，亞大社工系也從人力資源管理、醫療精神社會工作、以及社區發展三個面向來培育社工專業人才，這和亞大社工系的發展方向接近，該校期許藉由此次的志願服務和學術交流活動，增加兩校實質互動，加強兩個學系的合作關係。印度斯坦文理學院校長Dr. Thirumagan全力支持本次活動，並動員全校師生參與。



廖淑娟館長指硫，此次印度志工隊的規畫，跳脫短期志願服務難以深化交流與服務的限制，特別強調本校學生與印度學生之國際交流，並安排學生進入老人、兒童、婦女機構進行關懷與服務，啟發學生國際化生活經驗與藝能在地化，讓短期服務後續效應就此在當地翱翔天際！



此次活動對學生的學習助益很大，除了藉由英文課程了解印度文化，老師的活潑教學引發了學生的學習動機，並且與印度學生同完成故事書寫創作。為了保障亞大師的安全，印度斯坦文理學院師生全程陪同亞大志工隊在多重障礙機構（NIEPMD）、馬德拉斯基督教社會服務委員會(MCCSS)和Vishranthi老人村進行服務學習。



經管系王郁玫老師強調，學生在多重障礙機構（NIEPMD）因院童的身心障礙嚴重，在帶領活動上遇到前所未見的挑戰與壓力。參與的同學體認到驅使服務的不單是片面的想要給予什麼，而應該是要在「學中看，看中學」，要尊重服務對象，學習以同理心做為規劃服務的基礎。另同學們在馬德拉斯基督教社會服務委員會看見印度婦女們經歷的痛苦和悲傷，但婦女們互相扶持將心靈傷口滋養成一束希望之花，只為活出美麗人生。 「學生在服務學習過程中，勇敢接受語言溝通、文化、活動設計與帶領、甚至飲食上的挑戰！」社工系主任劉鶴群系說，學生結交印度當地的朋友，並透過每天的檢討與練習培養團隊合作能力，對亞大及印度姊妹校印度斯坦文理學院而言，這次活動相當成功，奠定擴大包括學生與教師互訪、教學及研究上合作的基礎。Dr. Sakthi Prabha今年10月將再次蒞校訪問並發表論文，也期待印度同學在不久的將來能到亞大交流。



社工系二年級蔡惟羽同學認為，過去對服務的熱誠有些消退，但直到Vishranthi老人村後，她覺察到自己習慣將悲傷和感動鎖在內心，在與該機構老人坦率的互動與分享後，她重新看到了服務帶給自己的感動。



訊息來源：亞洲大學



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