紡織大廠中良基金會熱心公益捐贈亞洲大學現代美術館制服120件制服 為美術館志工們帶來煥然一新的氣息



(中央社訊息服務20170717 14:40:57)亞洲大學現代美術館7月13日舉辦志工制服捐贈儀式，感謝國內紡織大廠中良九天教育基金會熱心捐贈本校美術館志工制服，共計120件，別出心裁且呼應美術館特色的制服設計，為美術館志工們帶來煥然一新的氣息！



隸屬於南良集團的中良工業公司，是一家由傳統貼合廠，逐步發展成織布、染整、特殊貼合的紡織材料公司，以創新及技術聞名，同時長期投入藝術公益活動，本次更以自家優越的設計及成衣技術，為亞洲大學現代美術館志工們量身打造一套制服，中良九天教育基金會總經理林殿庸表示：「『視覺』是一項很重要的外顯凝聚力與放射力，專業服裝表現出一致性與專業性。」



全新的志工制服以安藤忠雄設計的正三角形美術館為基本元素，線條設計強調低調靜謐的簡約風格，用色則強調沈穩，體現出亞大美術館志工們的專業水準形象，美術館館長李梅齡表示：「志工們是美術館第一線服務人員，全新一致的制服將會帶給觀眾專業形象，是美術館品牌大大加分不可或缺的環節之一。」



在捐贈儀式中即有志工們穿上嶄新的制服，開心的心情寫在臉上，志工團團長王馥德說：「制服不僅是我們志工服勤的識別和形象傳達的工具，更是代表著一份美術館的歸屬感與榮譽，我們很開心也很感謝中良基金會這麼熱心地為社會公益及藝術教育付出。」



亞洲大學現代美術館除致贈感謝狀外，更贈以美術館鎮館之寶---羅丹沈思者的紀念雕像，感謝中良公司的熱情贊助。中良工業所屬南良集團，同時與亞洲大學簽訂品牌實習合約，提供亞大管理學院經管系、休憩系、醫學暨健康學院生科系、創意設計學院時尚系等多領域專長的學生實習機會，透過本次制服捐贈，更加深兩者合作的情誼。



訊息來源：亞洲大學



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