（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）菲律賓總統杜特蒂掃毒引發人權爭議，經常出口成「髒」，近期還考慮延長擴大戒嚴。不過菲國民意調查顯示，杜特蒂仍是最受菲律賓人信任與愛戴的政府官員。



菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）調查顯示，肯定杜特蒂（Rodrigo Duterte）施政表現的民眾高達82%，不肯定的只有5%，13%無法決定，遙遙領先排名第2的參議長皮曼德爾（Aquilino Pimentel III）。



杜特蒂施政肯定度，較3月調查高出4個百分點。



信任度方面，極為信任杜特蒂的受訪者達81%，不信任者僅5%，14%無法決定。信任度排名第2的副總統羅貝多（Leni Robredo）為60%。



杜特蒂的信任度較3月調查高出5個百分點。



這份調查於6月24日至29日所作，樣本為1200名成年人，誤差值正負3%，信心水準為95%。



調查前後，菲國發生馬拉韋市（Marawi）反恐戰爭、民答那峨島實施戒嚴、杜特蒂健康狀況引發討論、減輕殺人警員被控罪名、國會通過稅改配套，以及雲頂世界38人喪生的攻擊縱火事件等。



馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）說，杜特蒂將民眾的認同歸功於內閣成員共同努力。



另外，對於杜特蒂不時愛開玩笑，讓特定團體感覺不舒服的情形，阿貝拉也澄清，各方應瞭解杜特蒂玩笑背後的深層用意，民調結果顯示，民眾認為杜特蒂理解他們，把大眾的利益放在心上。



杜特蒂在2016年6月30日上任，就任已超過1年。1060717