蘋果華碩宏碁都走向AR與VR 生活巨變一觸即發NOWnews今日新聞 (2017-07-17 15:09)
2016年手機界最大話題，可能就是虛擬實境（VR）技術，2017年則轉換到擴增實境（AR）上，不論台灣硬體大廠華碩與宏碁，或美國科技巨擘蘋果，都宣示拓展AR遊戲、內容、與平台等，希望帶起產業鏈結合。
其實不論AR與VR，都將帶起生活巨大改變，首先在零售產業，使用者能在虛擬商店就能購物，服飾銷售就是最好例子，在家就能看到款式、顏色、庫存等資訊，如果結合AR可以看模擬穿在身上的樣子。
媒體也會因為AR與VR有相當不同呈現，日前紐約時報已經開始嘗試，使用VR定期發布訊息，CNN也曾經在民主黨總統辯論，藉由VR技術轉播，讓觀看者就像坐在現場般，看著候選人任何表情與談話。
當然娛樂產業絕對少不了AR與VR應用，VR電影可能會打破導演框架，限制觀眾該看哪裡時代不再，只要轉頭就能看到場景其他地方，AR則更是有趣，蘋果在WWDC上展示，書桌就能上演爆破槍戰，畫面完全跟著使用者等比例移動。
在醫療上，VR配合5G行動網路，有機會拓展遠距醫療效能，醫生能夠透過VR遠端看診外，手術台也可以遠端操控，有可能紓解偏鄉醫療壓力，AR則是扮演教育角色，在實體教學前，可以先用模擬影像訓練。
軍事應用AR與VR也占有一席之地，新兵可以透過VR技術，執行更真實模擬訓練，戰爭時，指揮者可以藉由VR，更精準下達戰術指令，至於AR，平時機械武器維修時，能夠利用AR協助維護與修理。
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