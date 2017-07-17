德大選腳步近 梅克爾面臨提高投資壓力中央社 (2017-07-17 14:41)
（中央社柏林2017年7月16日綜合外電報導）將在9月大選挑戰德國總理梅克爾（Angela Merkel）的中間偏左候選人今天表示，德國應藉由法律約束力，強制投資基礎建設。
法新社報導，現金充裕的德國也面臨貿易夥伴要求增加開支來減少巨幅貿易順差的壓力，適逢選戰期間，這項議題也成了熱門議題。
社會黨（Social Democratic Party, SPD）候選人舒爾茲（Martin Schulz）今天在首都柏林的造勢會上表示，柏林「必須根據具約束性的規定，運用資金來改善公共基礎建設」。
舒爾茲並未呼籲解除根據梅克爾命令，於2009年納入憲法、對聯邦和區域赤字設定法律限制的「債務煞車系統」（debt brake）。
在財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）領導之下，柏林近年預算都有盈餘，且負債降低。
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