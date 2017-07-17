710萬委內瑞拉人參與民間反制憲公投中廣新聞網 (2017-07-17 14:40)
七百一十多萬名委內瑞拉人，在民間發起的反制憲公投中，投下反對票。
委內瑞拉總統馬杜洛五月初宣佈要修改憲法，反對黨指控他意圖擴權，反對派趕在官方修憲會議的兩個禮拜前，舉辦民間公投，想藉著民意，否定官方制憲會議的正當性。
民調顯示，超過七成的委內瑞拉人，反對政府的制憲計畫。
星期天的公投，有一群馬杜洛的支持者，企圖攻擊選民，一名61歲的婦人遭槍擊身亡，另外有四個人受傷。
分析說，這場公投雖然已經足以反應馬杜洛的不得民心，但是參與人數沒有達到兩年前國會選舉反對陣營的得票數，也低於2013年馬杜洛當選的票數，在野黨領袖說，這是因為當局作梗，它們只能設置有限的投票站。
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