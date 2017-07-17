（中央社記者朱則瑋台北17日電）以湯男為首的天道盟太陽會，從事假綁架真詐欺，並吸引中輟的年輕學生加入擔任取款車手，粗估得手新台幣數百萬元，警方循線逮人。



刑事警察局調查，湯嫌旗下成員眾多，去年7月以來已涉案10多起，集團車手時常不斷更替新成員，並要求車手簽具本票或找擔保人，避免自行私吞贓款；有名杜姓未成年車手今年6月間侵吞一筆贓款150萬元，集團即動員追人，拘禁杜男並毆打成傷，事後更強行進入住家翻箱倒櫃，找尋有價值物品，手段殘暴。



湯姓主嫌為規避警方查緝，時常更換手機門號及租屋處，於桃園市四處流竄，警方歷經3個月追查，終確認湯男犯罪據點隱身於桃園市中壢區高鐵桃園站旁豪宅內，14日上午7時持搜索票攻堅，當場逮捕湯嫌、沈嫌2人，以及車手頭郭男等5人，現場查扣毒品咖啡包234包、小熊毒品咖啡包4包、封口機、失竊車牌2面等贓證物。



警方發現湯嫌除經營詐欺外，也從事製作毒品咖啡包，危害社會甚鉅，訊後將人移送法辦。1060717