查中影疑涉弊案 檢約談搜索蔡正元等人中央社 (2017-07-17 14:26)
（中央社記者王揚宇台北17日電）台北地檢署接獲檢舉調查中影疑涉弊案，今天搜索約談國民黨政策會執行長蔡正元等人到案，釐清相關案情。
中國國民黨過去遭檢舉賤賣旗下的中影、中廣和中視，2014年特偵組「查無不法事證」，宣布全案偵結。但不當黨產處理委員會日前表示，正整理當時卷案，若找出新事證，將向台北地檢署告發。
黨產會在今年4月10日指出，黨產會關心的是曾為日產戲院應屬於「國有財產」的中影旗下資產，是否有被以「顯然不相當的價格」移轉給他人，而造成國家的損失。
民進黨發言人張志豪也在今年4月11日表示，曾因中影案遭判賠新台幣1.7億元的蔡正元，今年3月初與馬英九辦公室發言人徐巧芯就中影案隔空互打，民進黨合理懷疑中影案，蔡正元與前總統馬英九之間的糾葛關係，就是因為當初此案草率簽結，始終未就諸多疑點加以釐清所致。1060717
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