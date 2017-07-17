提升環境品質 環署中研院開發科研技術中央社 (2017-07-17 14:10)
（中央社記者吳欣紜台北17日電）為了提升國內環境品質，環保署今天與中研院簽署合作備忘錄，未來將共同開發多項環境科研技術，包含快速篩檢毒性物質、追蹤細懸浮微粒來源等，用科學方法處理環境議題。
「環保署與中研院簽署合作備忘錄－前瞻綠色檢測技術」記者會今天在環保署舉行，由環保署長李應元以及中研院副院長周美吟一同出席並簽署合作備忘錄，宣示將就多項前瞻環境議題合作、開發檢測技術。
李應元表示，科學研究無止盡且具有競爭力，但若沒有基礎研究就不會有各項技術研發，希望將來這些基礎技術的研發變成應用的儀器後，可讓所有環保局人員能夠拿著可攜帶式檢測儀器，在現場就可以快速分析。
李應元以空氣污染舉例說明，台灣汽機車數量多，且各式工廠及火力發電等境內污染源多且複雜，「到底哪一支煙囪貢獻了多少」，讓追蹤細懸浮微粒（PM2.5）來源與比例更加困難，利用更精確的科學技術就能夠「定紛止爭」。
記者會上也展示了環保署環檢所成功自中研院技術移轉表面增強拉曼光譜技術，此技術可以快速監測六價鉻及氰化物，且快速的瞭解污染狀況。1060717
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