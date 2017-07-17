（中央社海牙17日綜合外電報導）馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機在戰地烏克蘭上空遭飛彈擊落3年後，2000多名罹難者家屬今天將齊聚一堂，為緬懷摯愛親人的「活紀念碑」揭幕。



法新社報導，在這個園區種下的298棵樹，排列得宛如1條綠色絲帶，而每棵樹，都代表當年搭上馬航班機，預定從荷蘭阿姆斯特丹飛抵馬來西亞吉隆坡，卻不幸罹難的乘客。



荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）與王后麥克西瑪（Maxima）將與荷蘭政府以及國際社會官員出席肅穆的揭幕儀式。儀式在鄰近阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol）的維傑夫森（Vijfhuizen）公園舉行，2014年7月17日出事的班機，就是從這座機場起飛。



儀式上，親屬們將唸出298名乘客與機組員的姓名，並由17名當地孩童獻花致意。



當年的罹難者多數是荷蘭人，但搭上死亡班機的乘客共有17個國籍，其中包括澳洲人、英國人、馬來西亞人和印尼人。



罹難者家屬協會發布聲明說：「在許多文化裡，樹都象徵『希望』和『未來』。」



「我們不只是想紀念MH17的罹難者，也希望創造1個地方，讓大家永存對這298名乘員的鮮活記憶。」



罹難者家屬2015年底從3個提案中選出這個計畫後，藝術家威斯特休斯（Ronald A. Westerhuis）和造景師戴柯寧（Robbert de Koning）聯手設計園區，經費則由募款而來。



樹木周邊將種植向日葵，基金會表示，每當向日葵在7月盛開，就會有「亮澄澄的光澤」投射到樹木上。



位於樹群中心的是11棵不同的樹種，而在這11棵樹的正中央，則有顆「眼睛」，朝上望著天空。



11個樹種中有棵蘋果樹，是獻給遺體還沒辨識出來的16歲鹿特丹（Rotterdam）少年葛瑞（Gary）。



葛瑞的父親史羅克（Jan Slok）告訴日報「AD」：：「想到他有棵樹，就覺得很好，因為我們還沒拿到他的遺體。我們不希望葛瑞被忘記，不希望這298人有人被遺忘。」



荷蘭「特洛日報」（Trouw）報導，眼睛造型的金屬紀念碑上方，有道16公尺長的金屬眉毛，象徵「失去的負荷」。時間一久，金屬會生鏽，代表痛苦慢慢過去。「眼睛」的瞳孔部分，還刻了罹難者的名字。



威斯特休斯告訴「特洛日報」：「向眼睛裡看去，你不只會看到自己，還會看到你愛的人的名字。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060717