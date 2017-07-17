國道1號北上33.7公里泰山路段今（17）日上午10點多驚傳嚴重4車追撞事故，1輛聯結車、2部貨車及1輛計程車發生追撞車禍。香港籍鄭姓女乘客傷勢過重，緊急送醫後仍回天乏術。

現場1輛聯結車、1輛計程車和2輛小貨車追撞，消防人員已成功救出受困的小貨車駕駛；而計程車上有一對香港籍夫妻，鄭姓女乘客送醫後不治身亡、她的丈夫則有擦傷和撕裂傷；另一輛小貨車駕駛也有肢體擦傷，傷者皆已送往醫院搶救。

警消人員調查，鄭女年約36歲，她當時坐在計程車後座、有繫安全帶，車禍發生後，鄭女頭部呈現後仰狀態、頭皮有大片撕裂傷；其36歲的丈夫頭部有外傷、手掌有擦挫傷。

據《蘋果日報》報導，這對香港籍夫婦來台是為了到台北市一家婦科診所看診，原預計今晚10點多返回香港，當時才剛下飛機並搭乘計程車欲前往台北市，卻不幸遭逢此橫禍，詳細車禍原因仍待警方追查。

