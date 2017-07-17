委國720萬人投票 反對總統重新制憲中央社 (2017-07-17 14:02)
（中央社卡拉卡斯17日綜合外電報導）將近720萬名委內瑞拉民眾參與反對黨舉行的象徵性選舉，反對總統馬杜洛（Nicolas Maduro）重新制憲的計畫。這次投票的大學擔保人表示，已開出95%的選票。
法新社報導，委內瑞拉中央大學校長阿洛恰（Cecilia Garcia Arocha）宣布，委內瑞拉「已向國家行政當局和全世界傳遞一個清楚的訊息」。他還指出，國內有649萬2381人參加投票，國外有69萬3789人。（譯者：中央社陳昱婷）1060717
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