顏文字愛用者 勿忘7月17號「世界顏文字日」中廣新聞網 (2017-07-17 14:10)
現在只要是傳文字訊息，很多人都喜歡用笑臉、愛心、讚，或是ok手勢等表情符號或是圖案。這種表情符號，在日本有特殊的名稱，叫做「顏文字」，而今天，七月十七號，也是「世界顏文字日」。
所謂的「顏文字」，或者叫做「表情符號」，最先是由日本人「栗田穰崇」所發明的。栗田穰崇當初在「NTT DoCoMo」公司工作的時候，因為想讓平淡的文字簡訊，增添一些趣味，因此先開始用鍵盤上所具備的符號，設成快速的表情選項；後來，隨著手機功能越來越進步，「顏文字」除了演變為卡通式的表情圖案，再也不用東找西找符號之外，內容也更加多樣化，並且廣受手機用戶喜愛。
至於為什麼會將七月十七號，訂為「世界顏文字日」呢？這是由於在二○○二年的時候，蘋果電腦發佈行事曆軟體功能時，首創了日曆的符號，因此資訊界索性就把七月十七號，定為「世界顏文字日」了。
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