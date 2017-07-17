記者蘇彩娥／南投報導

為行銷推廣台灣咖啡，提高國產咖啡能見度與知名度，由魚池鄉公所舉辦的『臺灣咖啡12強＋1-日月潭邀請賽』，是行銷推廣台灣咖啡的平台，聚集全臺頂尖咖啡農，並邀請到頂尖咖啡職人前來擔當評審，2017Best of Taiwan「台灣咖啡12強+1日月潭邀請賽」活動於16日下午2時起在日月潭國家風景區向山遊客中心舉辦，在激烈的評比後，下午4時30分成績揭曉，由雲林縣古坑鄉嵩岳咖啡莊園–郭章盛榮脫穎而出，奪得「冠中冠」寶座。

活動由鄉長陳錦倫主持，下午1時30分由上屆冠軍阿里山「鄒築園」方政倫及全台沖煮、烘焙雙料冠軍王詩如於現場示範分享台灣冠軍咖啡豆手沖技術，「鄒築園」方政倫依規定歸還「冠中冠」獎盃，隨即由鄉長陳錦倫再頒發「冠軍」獎盃給方政倫後，隨即展開初賽及複賽等激烈的PK程序，選出最具台灣味的咖啡豆。

南投縣政府農業處長陳瑞慶、農糧署作物生產組簡任技正蘇登照、魚池鄉農會總幹事王威文、日月潭民宿發展協會理事長賴聰耀都到場致意，來自全國各地的遊客被咖啡香吸引前來，讓活動更顯熱鬧精采。

鄉長陳錦倫表示，台灣咖啡精品咖啡Best of Taiwan繼去年今年是第二屆舉辦，精選全台優秀12家咖啡莊園，因為在此參賽的選手都是近年國際與國內各咖啡賽的冠軍，所以得獎的第一名就是冠軍中的冠軍，頒發一個金色「冠中冠」獎盃；照比賽規定，勝出的咖啡達人可以將「冠中冠」獎盃帶回莊園一年，於下屆賽事中歸還再傳接於下一位優勝者，但因冠軍盃製作太漂亮又太熱門，參賽者則建議希望留一個這麼漂亮的獎盃在莊園內作紀念，於是魚池鄉公所決定製作一個一模一樣的“銀色”冠軍盃，由去年的冠軍盃咖啡達人繳交「冠中冠」獎盃時同時再領回一個“銀色”冠軍盃。

日月潭精品咖啡12強+1賽事也是探尋台灣咖啡地域風味的活動，地域風味取決於咖啡品種、栽植環境、農人後製技術及烘豆方法，如此，臺灣咖啡12強+1活動，一次完整品飲台灣咖啡的地域風味，細究台灣風土；今年首創12強+1沖煮吧，邀請全台13家知名咖啡館沖煮12強+1比賽同批次豆，歡迎各位喜愛咖啡的民眾一同加入參與這場臺灣咖啡的盛事，探尋屬於台灣咖啡的地域風味。

第2屆「台灣咖啡12強+1日月潭邀請賽」活動評審團囊括了全台咖啡界好手，除了總召集人吳原炳老師、韓懷宗顧問、劉千如評審長之外，更邀請到亞洲首位世界杯測師冠軍劉邦禹、世界烘豆冠軍賴昱權及世界杯沖煮咖啡大賽冠軍的王策…等，陣容堅強，完全比照國際賽與全國賽等級，評審團召集人吳原炳說，希望藉此找出台灣在地風味的精品咖啡。

此次參加PK邀請賽莊園包括：南投縣國姓鄉的百勝村、向陽咖啡，雲林縣古坑鄉的嵩岳、山海觀咖啡，嘉義線阿里山的七彩琉璃、陳皇仁、卓武、熱帶舞曲咖啡，台中縣東勢鎮的云端綠色農場，台南縣東山鄉的十方源、台東縣太麻里佐佑品及屏東縣大武山的卡佛魯岸咖啡等。

經過激烈嚴謹的PK後，台灣咖啡12+1強成績揭曉，由雲林縣古坑鄉嵩岳咖啡莊園–郭章盛勇奪第1名冠中冠獎盃，嘉義縣阿里山卓武山咖啡農場–許峻榮獲得第2名，屏東縣大武山卡佛魯岸咖啡莊園–華偉傑獲得第3名，南投縣國姓鄉向陽台灣精品咖啡–林言謙獲得第4名，嘉義縣阿里山七彩琉璃咖啡– 莊家榮獲得第5名，嘉義縣阿里山熱帶舞曲咖啡莊園–李高明獲得第6名。