記者陳駱宜宏／新竹報導

最近剛啟用不久的經國綠園道第二期湧入許多民眾，孩子們開心的在全新的碗公溜滑梯玩耍，現場更有十多家在地美食業者擺攤，這是新竹市首度舉辦的開飯食堂，期望讓大家知道，新竹不是美食沙漠。

爸爸媽媽帶著孩子一起享受難得的親子時光，市長也親手製作新竹最有名的鴨香飯與大家分享，現場更有業者回饋鄉親，推出限量兩百五十份的一元薑母鴨，吸引民眾大排長龍。

整個活動現場充滿各種香味，市長也為新書市長帶你吃美食舉辦簽書會，期望行銷在地，讓更多人能夠用味覺品嘗新竹，讓這座最年輕的古城煥發新的光彩。