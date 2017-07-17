記者林彥斌／新竹報導

受助單位感性十足的說出心裡的話，感謝台灣急難救護協會給予它們必要的幫助。以提供各項免費急難救助為主的台灣急難救護協會，日前在新竹市成立，邀請許多會員與受助單位共同見證。

協會的總幹事陳在斌，是成立台灣急難救助協會的核心人物，陳在斌表示，是因為看了太多的弱勢民眾沒人關心，他希望能藉由成立協會，幫助更多需要幫助的人。

台灣急難救助協會在成立之前，已經經常性地到全台各地，關心公益單位、弱勢民眾或街友，除了捐贈生活物資以外，也會幫忙修繕房屋，提供必要的協助，讓弱勢民眾可以感受到社會的溫暖。