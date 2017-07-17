暑假生活不留白 籃球PK揮灑汗水台灣好新聞報 (2017-07-17 10:32)
記者林彥斌／新竹報導
青少年們在球場上揮灑汗水，三對三鬥牛比賽，特別令人感到活力有勁。這是新竹市警察局少年隊所舉辦的波麗士盃三對三籃球PK賽，希望讓青少年度過一個快樂而有意義的暑假，也吸引不少愛好籃球的青少年報名參與。
活動也特別邀請金門酒廠的籃球隊員，跟青少年們分組進行暖身賽，把握機會炒熱現場氣氛。警察局少年隊更舉辦有獎徵答活動，宣傳反毒反菸反檳榔的健康知識。
波麗士盃三對三籃球PK賽總共分成四個組別，共吸引218隊、六百多名選手參加，一同在籃球場上較勁，揮灑青春的汗水。
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