世豐牙板捐贈復康巴士 身障就醫更方便台灣好新聞報 (2017-07-17 11:27)
記者葉志成／桃園報導
桃園市長鄭文燦17日上午在市府，出席「世豐牙板有限公司捐贈復康巴士典禮」，鄭市長表示，世豐牙板有限公司是螺絲製造廠商，在楊梅落地生根，企業發展得很好，在市議員李家興的協助下，世豐牙板決定回饋地方，捐贈兩輛復康巴士，讓身心障礙者就醫更方便，也展現社會愛心與溫暖的善舉。
鄭文燦指出，桃園約有2萬7,000名身障朋友，復康巴士採計程車費用三分之一的部分負擔制；全市身障朋友使用復康巴士就醫需求約200輛，目前桃園計有160輛復康巴士，市府會持續向社團和企業募集，提供身心障礙者更多、更便利的交通載送服務。
社會局長古梓龍表示，針對今（106）年度受贈車輛，將規劃新增車輛投入營運，並汰換老舊車輛，提供中、重度以上肢體障礙的身心障礙者就醫、復健、就業、就學等交通需求。此外，桃園市也陸續增加低地板公車等大眾運輸工具，持續擴大招募愛心計程車、無障礙計程車加入身心障礙者交通服務；市議員李家興、社會局長古梓龍、世豐牙板副廠長吳宗欽均出席捐贈典禮。
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