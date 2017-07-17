俄亥俄車行一批新車 內藏價百萬美元大麻中廣新聞網 (2017-07-17 13:40)
墨西哥運往美國的福特新車，被毒梟利用來走私大麻，美國俄亥俄一家代理商的一批全新福特汽車行李廂內，藏了市值估計達到一百萬美元的大麻，治安單位在追查它的來源。
那批車產自福特在墨西哥索諾拉的工廠，經由鐵路運到俄亥俄，大麻應該是在途中被人走私上車，研判毒梟打算在途中卸貨，應該是接應過程出了狀況。
據報導，大麻都被包裝成半原型，藏在行李箱的備胎井裡面，總共有十五輛車被動了手腳。（圖片取材自網路）
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