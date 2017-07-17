王姓背包客十四號在彰化火車站遭吸毒的何姓男子持刀刺傷腹部，被送往醫院搶救，彰化縣社會處長黃淑娟今天前往彰化基督教醫院探視傷者，致贈慰問金，黃淑娟處長為傷者加油打氣，希望他早日康復。



黃淑娟處長表示，感謝彰化鄉親熱情伸出援手，立即通報救護車，也希望藉由這次事件能更重視毒品危害，一起向毒品說不。



院方表示，目前王姓患者生命跡象以及脈搏都很穩定，雖然還是需要引流管，但是身體已經慢慢恢復，整個情況都在醫療團隊的掌握中。



