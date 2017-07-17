嘉義一名退休後靠拾荒維生的80歲獨居老太太，日前接到詐騙電話，騙她說她涉及刑案，必須交出提款卡；由於老婦人的提款卡連續三天出現異常提領，引起銀行行員注意，保七總隊於是會同行員，前往老婦人的住處，苦勸了一個多小時，老婦人才鬆口兩張提款卡已經被自稱檢察官的人拿走，員警立即協助老婦人辦理提款卡掛失止付，保住了老婦人辛苦存的1225萬元，不過，三天下來，老婦人兩張提款卡還是被詐騙集團盜領了90萬元。



（溫蘭魁報導）



保七總隊第一大隊指出，這名高齡80歲的老婦人教職退休後，獨居在嘉義，平常以拾荒為生，日前，她接到市內電話，對方自稱檢察官，說她涉及刑案，必須交出提款卡，否則將被管收，老婦人信以為真，很仔細的把對方交待她的事都寫在紙上，並且把台銀和郵局的提款卡交給自稱檢察官和書記官的人；保七總隊第一大隊副大隊長林元通表示，台銀行員發現，老婦人的提款卡連續三天分別在彰化、台中的西屯以及台北蘆洲各提領了15萬元，覺得不尋常，保七員警於是會同台銀人員前往老婦人的住處，林元通副大隊長說，由於老婦人非常節檢，晚上都不開燈，員警跟行員摸黑勸說了一個半小時，老婦人才說台銀和郵局兩張提款卡都被自稱檢察官的人拿走了「一張15萬，兩張就30萬，我們當場就幫她掛失止付，因為如果超過了晚上12點，他(詐騙集團)有可以再領30萬...」



連續三天，兩張提款卡，各被詐騙集團盜領了45萬，加起來總共90萬，還好及時發現提款異常，幫老太太保住剩下的1225萬元，老婦人痛斥詐騙集團太可惡，除了感謝員警跟行員的幫忙，也說再也不辦提款卡了。（照片：保七總隊第一大隊提供）



