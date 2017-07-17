[環球網報導 記者 趙怡蓁]據法國國際廣播電台7月16日報導，法國於當地時間7月16日舉行二戰期間法國猶太人遭大逮捕事件75周年紀念儀式，法總統馬克龍與來訪的以色列總理內塔尼亞胡共同出席了紀念活動。他重申法國在二戰期間針對猶太人最大的抓捕行動中「負有責任」，並與內塔尼亞胡舉行會談，呼籲以色列及巴勒斯坦就「兩國方案」舉行對話。

報導引述法新社消息稱，7月16日，馬克龍在紀念儀式講話中重申，正是法國組織了這次對猶太人的大抓捕和遣送行動。75年前的7月16日至17日，13152名猶太人被從他們的家中抓走送至死亡集中營后喪生。當年，法國警方將逾1.3萬名猶太人抓捕並驅趕到巴黎自行車賽場，導致這些人在集中營死亡。法國長期對這段歷史集體緘默，直到右翼總統希拉克上台後，才承認法國對此擔負責任。

馬克龍在16日的紀念活動講話中指出，儘管他們認為法國已經對此澄清，但這段歷史至今仍然受到政界一些領導人的質疑。

隨後，馬克龍在愛麗舍宮與以色列總理內塔尼亞胡舉行會談。他呼籲以色列及巴勒斯坦就「兩國方案」舉行對話。他表示，法國將支持所有朝此方向進行的外交努力。在伊朗核協議上，馬克龍向內塔尼亞胡承諾，將持「謹慎」態度。