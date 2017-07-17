獲得三星獎章肯定的白俊育（右二）、白順楊（左二），與比利時iTQi的評審合影。（圖／新北市政府農業局提供）

坪林「白青長茶作坊」將自家的包種茶產品，送至國際風味暨品質評鑑所「iTQi」，參與評鑑的活動，獨特茶香與精緻口感受到海外評審的青睞，一舉摘下三星獎章；不僅將文山包種茶推向國際舞台， 也成了「新北之光」。

比利時布魯塞爾的國際風味暨品質評鑑所（International Taste & Quality Institute，簡稱iTQi），針對「食品」與「飲品」 舉辦國際性的評鑑活動，為全球業界所稱「食品界米其林」；「台灣茶路」創辦人林承志於2015年首度帶茶農參加iTQi的「頂級美味大獎」評鑑，獲得米其林主廚的高度評價後，也讓國際看到台灣茶葉的好品質，更掀起台灣茶農參賽的一股熱潮。

新北市政府農業局指出，iTQi評鑑委員由歐洲著名的餐飲烹飪及品酒專家協會所組成，透過盲測的方式，從產品外觀、香氣、口感、質地及餘韻等進行評分，入圍的產品依星等分級，每年吸引超過70個國家、1500項產品參加；其中三星獎章屬於「綜合評分90％以上， 美味程度堪稱極致的產品」，是評比結果最優秀的產品。

「白青長茶作坊」第5代製茶師的「白家兄弟」白俊育、白順楊，去年底將自家冬茶產品送至iTQi評鑑，獲得風味絕佳獎章三星等殊榮；白俊育表示，想知道自己做出來的茶，在米其林等級名廚與品酒師眼中的評價，便抱著「志在參加、不在得獎」的心情參賽，試了很多支茶葉，最後選擇茶乾有著淡淡的糖香，沖泡後散發柚花及蘭花氣息的作品出賽，很幸運的在初體驗中獲獎。

新北市堪稱「文山包種茶之鄉」，不僅產量最多，品質與製茶技術，也都是全國最優秀的，新北市自100年起已連續6年奪得全國製茶技術競賽條型包種組的冠軍；此外，與在地農會共同輔導舉辦各項茶比賽，像獲得國際獎章的「白青長茶作坊」便是比賽獲獎的常客，顯示好茶「不分國界」，國內外評審都給予一致肯定，但好茶也需要消費者的支持，購買時認明「新北好茶」。