（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗一名婦人上山掃墓迷途報警求救，因無法清楚描述自身所處位置，竟點火「指引」救援人員，結果引發山林火警，警消花了九牛二虎之力總算平安救出婦人、撲滅火勢。



苗栗警方今天表示，陳姓婦人(50歲)昨天傍晚在後龍鎮公司寮山區迷途受困，自行打110求救，大批警消趕往救援，但婦人所稱位置並不明確，搜救人員找了許久總算在距離婦人約100公尺處發現她的身影。



不過，山區芒草、雜草高大遮蔽，警義消打電話告知婦人暫時留在原地不要移動，可以搖動樹枝或身邊物品幫忙指引，並由另一組人尋其他路徑前往救援。不料，才一會兒功夫，草叢間竟竄出熊熊火光。



後龍消防分隊小隊長史乙翔指出，因火舌瞬間竄出，且往下風處救援人員位置擴大延燒，只能先往後退，再從外圍設法進入救援，隔了1個多小時終於找到一身狼狽的婦人，所幸身體狀況無礙。



陳姓婦人被救出時自稱，因為上山找媽媽(掃墓)迷路，打電話報案，「我一直回答對方好像都沒聽到，才跟他們說火要拿高一點給他們看」。



在場警消全都傻眼，員警也問婦人，已經「放火燒到山了很危險，你自己不會怕嗎？」



消防人員說，當時火勢延燒迅速，當下實在擔心婦人安危，也怕山林火警一發不可收拾，所幸婦人最終平安無事，未釀出傷亡，經2小時左右撲滅火勢，焚燒面積約達2公頃。



警方今天表示，婦人疑似精神狀況不穩，已向她及家屬口頭勸誡昨晚行為恐有觸犯公共危險罪疑慮；至於遭焚燒土地多為雜草，目前為止未有地主提出異議。1060717