總統蔡英文今(17) 日出席在台中林酒店舉行的亞洲台商年會開幕式，反年改團體如影隨形聚集抗議（圖／柳榮俊攝 , 2017.7.17）

總統蔡英文今（17） 日上午10點出席在台中林酒店舉行的亞洲台商年會開幕式，反年改團體如影隨形聚集酒店周圍，警方一早動員約500名警力，在各路口設下層層管制站，將總統維安做到滴水不漏。

總統蔡英文今（17）日出席在台中林酒店舉行的亞洲台商年會開幕式，反年改團體如影隨形聚集抗議。（圖／柳榮俊攝 , 2017.7.17）

反年改團體抗議民眾約300人左右集結朝富路與市政北六路口，抗議民眾哨子、高分貝喇叭、旗幟、標語等表達不滿，警方將四周圍道路淨空並管制，請抗議民眾至陳情區表達。

警方動員約500名警力，在各路口設下層層管制站，將總統維安做到滴水不漏。（圖／柳榮俊攝 , 2017.7.17）

10點左右，總統車隊抵達會場，四周圍抗議民眾情緒激動，哨子、高分貝喇叭全響，旗幟、標語高舉，無重大衝突，待總統車隊離開，抗議民眾逐漸散去，向現場警察握手問好。