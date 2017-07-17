（中央社記者劉世怡台北17日電）知名作家孫明明被控赴醫美診所刷卡打玻尿酸後，想暫停付款，向警方謊報遭盜刷。高等法院今天審酌她認罪、與信用卡公司和解，依誣告罪判拘役40天，可易科罰金，緩刑2年。



判決指出，孫明明於民國104年4月15日在台北巿一家醫美診所新台幣3萬元購買3cc的玻尿酸，以信用卡刷卡分3筆各1萬元付款。



判決指出，診所醫師施打2cc玻尿酸後，剩餘1cc玻尿酸交由孫明明，但孫明明事後因質疑玻尿酸品質而欲片面暫停付款，隔天先向銀行辦理信用卡遺失，5月28日赴警局報案，信用卡遺失，且在4月15日遭盜刷3筆，共3萬元等語；警方後來赴診所查案後，認為孫明明涉犯誣告等罪，函送法辦。



一審台北地方法院，依誣告罪，判孫明明拘役40天，得易科罰金，偽造文書部分無罪，經上訴，由台灣高等法院審理。



高院審酌她坦白承認犯行，審酌她恣意杜撰報案內容，誣指不明人士冒用盜刷她的信用卡，使警察誤為真實而依法調查，嚴重浪費司法資源，但考量她沒有前科，為著名心理學家，已賠償信用卡公司損害並和解，患有眼疾等情，依誣告罪，判她拘役40天，得易科罰金，宣告緩刑2年，偽造文書部分仍判無罪。



高院指出，誣告罪部分不得上訴而確定，偽造文書罪部分，檢方若上訴，將受限刑事妥速審判法第9條規定。1060717