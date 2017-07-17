自行車騎上騎樓 台北市取締33件中央社 (2017-07-17 13:01)
（中央社記者朱則瑋台北17日電）台北市今天起擴大取締自行車違規騎乘在「騎樓」或「未劃設自行車道的人行道」，警方統計，截至今天早上11時為止，共取締33件、勸導83件。
台北市警方針對自行車道路網較完整路段（信義路、仁愛路、南京東路、松江路等），取締自行車違規行駛騎樓、未設有人車共道路段人行道，這次以「取締」、「宣導」及「勸導」三者並重；違規騎乘在「騎樓」或「未劃設自行車道的人行道」，可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。
警方表示，自行車騎士在人行道上遇有設置自行車道處，應行駛於自行車道，與行人行走空間做出區隔；人行道設有人車共道標誌，民眾得騎乘自行車於人行道上，但人行道仍以供人行走為主；台北市部分路段已設有自行車專用道，自行車騎士應利用專用道行駛，避免與汽、機車爭道，發生危險。
警方指出，騎樓為行人通行專用，任何車輛及自行車均禁止行駛，民眾騎乘自行車時，應騎乘專用道、慢車道或設有人車共道的人行道，未來會持續加強取締勸導，民眾勿以身試法。1060717
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